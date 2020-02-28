توافد مئات المهندسين بالبحيرة للتصويت على انتخابات التجديد النصفى للنقابة

شهدت قبل قليل، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالبحيرة، إقبالا متزايدا، وتوافد مئات المهندسين على مقر النقابة الفرعية بمدينة دمنهور من أعضاء الجمعية العمومية المقدر عددهم بنحو 15 ألف عضو، للتصويت وسط تزاحم شديد من مناصرى المرشحين للقيام بالدعاية الانتخابية

وتُجرى انتخابات التجديد برئاسة المستشار عبدالله عبدالمنصف، ذلك وسط منافسة قوية بين 31 مهندسا للفوز بـ7 مقاعد.

وقال المهندس وليد الشرمة، أمين النقابة، إن الانتخابات شهدت إقبالا كثيفا قبل صلاة الجمعة، ووصل عدد المصوتين إلى 500، وذلك على غير العادة في الانتخابات السابقة، وأنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد المصوتين في نهاية اليوم إلى 2200 صوت.

ويتنافس علة مقعد شعبة عمارة كل من (أحمد إبراهيم الرفاعي، محمد أنور القزاز)، ومقعد شعبة كهرباء كل من (أحمد زكي فايد، هشام أحمد أبوشقة، علي ممدوح بكر، إبراهيم صبحي غنيم)،

بينما يتنافس على مقعدي شعبة مدني كل من (رمزي أحمد عطا، محارب مفرح محارب، أحمد حسن الفحار، الحائم محمود عمران، محمود عبدالله المهدي، محمد فيصل سالم، أحمد عبدالعزيز رحيم، حسام حسن عيد، إبراهيم محمد حجازي، أحمد مصطفي عبداللا، عماد محمد عبدالله).

ويتنافس على مقعدي شعبة ميكانيكا كلا من (محمد فتحي شحاته، حسن سمير شرابية، عزة إبراهيم محمد، إبراهيم منصور عبدالواحد، علاء عبدالعزيز الصباغ، أحمد أحمد ناصر، أحمد عبدالحميد الخولي، فرج رجب زيادة، محمد شعبان خليل).

كما يتنافس على مقعد شعب غزل وكيمياء وتعدين كل من (أسامة سعد الديب، ريهام علي سليم، أحمد محمد البغدادي، هيام حسانين نعيم، محمد عبدالعظيم سالم).