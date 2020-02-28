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بدء فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالاسكندرية

نقابة المهندسين في الإسكندرية
نقابة المهندسين في الإسكندرية
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 28 فبراير 2020 - 9:21 م | آخر تحديث : الجمعة 28 فبراير 2020 - 9:21 م

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالاسكندرية، فرز الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم.

وبدأت لجان الإقتراع في استقبال المهندسين للتصويت منذ العاشرة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء بإشراف قضائي كامل، حيث فتحت لجان التصويت أبوابها لاستقبال الناخبين الذين توافدوا لاختيار أعضاء مجلس ادارة النقابة الفرعية الجدد.

وتجرى عمليات الفرز من داخل كل لجنة فرعية منفصلة على أن تسلم لرئيس اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابات للمراجعة والتجميع تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للإنتخابات.

وسادت حالة من الهدوء في محيط اللجان مع يسر في دخول وخروج الناخبين من وإلي اللجان الإنتخابية، فيما تواجد أعضاء لجنة الإنتخابات مع المرشحين والناخبين لتسهيل الإجراءات.

ويتنافس المرشحون على 7 مقاعد لمجلس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، تم توزيعها وفقًا للجنة المشرفة على الانتخابات، بواقع 3 مقاعد لشعبة الكهرباء، بالإضافة إلى 4 مقاعد جرى توزيعها بمعدل مقعد واحد لكل من شعب "ميكانيكا، عمارة، مدني، وغزل ونسيج وتعدين".


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