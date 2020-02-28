لبنان يعلن تسجيل رابع إصابة بفيروس كورونا

أعلن لبنان اليوم الجمعة عن تسجيل رابع حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد ، وإدخالها وحدة العزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي لتلقي العلاج اللازم.



وقال مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي تم اليوم تشخيص حالة جديدة من التابعية السورية مصابة بالفيروس، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.



وأضاف التقرير أن "وضع أول حالتين للمصابتين بفيروس كورونا المستجد مستقرة، وهما في وحدة العزل وتتلقيان العلاج اللازم، بينما يعانى المريض المسن الذي تم تشخيصه بالأمس، وهو من التابعية الإيرانية، من أمراض مزمنة، وحالته غير مستقرة وهو يخضع للعلاج".



بدوره، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ، خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم أن التدابير المتخذة لمواجهة "كورونا" "جيدة، ولكن سيتم رفع مستوى التأهب والتشدد في تنفيذ الإجراءات" لمواجهة الفيروس، خصوصاً بالنسبة للوافدين إلى لبنان أو اللبنانيين العائدين".