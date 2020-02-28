16 مقاطعة يابانية تزيد عدد أسرة المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا

اقتربت 16 مقاطعة يابانية من استكمال استعداداتها بزيادة عدد أسرة المستشفيات لمواجهة أعداد المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد المتحور تلبية لمطالب الحكومة الاتحادية.

وذكرت تقارير صحفية أنه على الجانب الآخر لم تقم 47 مقاطعة أخرى بزيادة عدد أسرة المستشفيات، حيث وجد مسح أجرى خلال الفترة من 20 حتى 26 فبراير الحالى، بناء على حوارات مع مسئولى حكومات المقاطعات، أن هذه المناطق لم تكثف استعداداتها لمواجهة الفيروس الذى يسبب الالتهاب الرئوى.

ومع تزايد أعداد الاشخاص الذين يتأكد اصابتهم بالمرض يوميا في البلاد ، حثت الحكومة اليابانية المركزية السلطات المحلية بالاستعداد لقبول المرضى ليس فقط في المؤسسات الطبية المخصص للتعامل مع المرض المعدى ولكن أيضا في المستشفيات العامة.

وذكرت بعض المقاطعات التى لم تقم بإعداد أسرة إضافية ومنها كيوتو وايشكاوا أنها مازالت في محادثات مع المؤسسات الطبية، بينما أشار بعضها إلى أنها لم ترصد أى اصابة بالعدوى بها مما دفعها لعدم تكثيف اجراءات المكافحة.

وعلى صعيد آخر، توجد بعض المقاطعات، مثل أكيتا وسايتاما التى أشارت إلى وجود عجز في المنشآت المعدة للتعامل مع الأمراض المعدية ونقص في الأطقم الطبية كسبب في عدم تكثيف الاستعدادات وزيادة عدد الأسرة.