 المحكمة العليا: السماح للرجال العزاب وللأزواج مثليي الجنس بالإنجاب بالرحم البديل - بوابة الشروق
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المحكمة العليا: السماح للرجال العزاب وللأزواج مثليي الجنس بالإنجاب بالرحم البديل

تل أبيب - د ب أ
نشر فى : الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:20 ص | آخر تحديث : الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:20 ص

في قرار تاريخي، قضت محكمة العدل العليا في إسرائيل بالإجماع أمس الخميس، بأنه يجب على الدولة السماح للأزواج من مثليي الجنس وللرجال العزاب الإنجاب عن طريق تأجير الأرحام كما هو مسموح للأزواج من الجنسين، طبقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيل" مكان" اليوم الجمعة.

وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن منع الرجال العزاب والأزواج من مثليي الجنس من الإنجاب بهذه الطريقة يمس بمبدأ المساواة وبالحق الإنساني الأساسي في الانجاب.

وأمهلت المحكمة السلطة التشريعية عاما واحدا لتعديل القانون الخاص بعملية تأجير الارحام ليتماشى مع قرارها.

وقالت رئيسة جمعية حقوق مثليي الجنس هيلا بيئير، إن قرار المحكمة يعد قرارا تاريخيا لدولة إسرائيل ولمجتمع مثليي الجنس ولآلاف الأزواج الذين سيمارسون حقهم في الانجاب.

وأضافت أن مجتمع مثليي الجنس فخور بالقرار الذي يشكل الرد على التحريض والتمييز من جانب الدوائر الحكومية وبعض الساسة .

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