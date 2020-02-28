الحكومة السويسرية تقرر إلغاء المنافسات الرياضية بسبب فيروس كورونا

تأثرت كافة المنافسات الرياضية في سويسرا بقرار حكومي صدر اليوم الجمعة، بإلغاء جميع الأحداث العامة التي يشارك فيه أكثر من 1000 مشارك نتيجة لتفشي فيروس كورونا.

وتم تأجيل جميع مباريات دوري الدرجة الاولى والثانية بالدوري السويسري لكرة القدم، إلى أجل غير مسمى.

وذكرت رابطة كرة القدم السويسرية، إنها ستكشف عن مواعيد وبرامج البطولات المختلفة، وذلك بعد عقد محادثات مع السلطات المحلية والأندية.

وسيتعين على السلطات المحلية في سويسرا، تقرير ما إذا كانت المباريات ستقام بدون حضور جماهيري، أو مع تواجد بأعداد محددة.

وسيظل قرار إلغاء المنافسات الرياضية ساري المفعول على الأقل حتى منتصف شهر مارس المقبل، مما سيتسبب في أزمات لرياضات مثل هوكي الجليد، التي تنطلق منافساتها في بطولة الدوري في السابع من مارس المقبل، كما لن يتم تحديد موعد لبطولة كأس العالم للتزلج على الجليد في جبال الالب بسويسرا.

ويشارك فريق بازل السويسري في الدوري الأوروبي، لكن مباراة الذهاب في دور الستة عشر ستكون خارج أرضه، حيث سيواجه الفائز من مواجهة تجمع فريقي ريد بول سالزبورج النمساوي وإينتراخت فرانكفورت الألماني، وتم تحديد موعد مباراة العودة في 19 مارس المقبل.

وجاء قرار منع المنافسات في سويسرا، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 15 إصابة.

وقال وزير الداخلية آلان بيرسيت في مؤتمر صحفي في جنيف: "نريد الحد من حالات الإصابات الجديدة قدر الإمكان".