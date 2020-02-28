عودة حركة القطارات إلى مطروح وخروج مصابين من المستشفيات

بدأت حركة السكة الحديد في محافظة مطروح، استئناف نشاطها مرة أخرى، منذ صباح اليوم، وذلك بعد رفع الجرار والعربات التي تعرضت للانقلاب مساء أمس الخميس، في منطقة سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين، بعد خروج الجرار من القضبان، مما أدى إلى 45 راكبا بإصابات مختلفة، وبدأ خروج المصابين من المستشفيات.

وقال الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة فى مطروح، إنه تم خروج ٢٥ من مصابي حادث انقلاب قطار مطروح بعد تحسن حالاتهم الصحية وما زال ١٩ مصابا يتلقون العلاج بمستشفيات الحمام والعلمين والضبعة ومرسي مطروح، ومن المقرر خروجهم تباعا، مشيرا إلى تحويل حالة واحدة إلى مستشفي الجامعة بالإسكندرية.

وأضاف عبد الغنى، فى بيان، أن جميع الإصابات ما بين متوسطة وبسيطة وعبارة عن ردود وكدمات واختناقات بسبب استنشاق الأتربة.

وخرجت العربات الأولى والثانية والثالثة من قطار رقم 654 ركاب مطور عن القضبان والقادم من الإسكندرية إلى مطروح، وذلك بين محطتى سيدى عبد الرحمن وغزال بخط القبارى مطروح، في الخامسة والنصف مساء الخميس، مما أدى إلى إصابة 45 راكباً، ونقلت 13 سيارة إسعاف جميع 25 مصابا لمستشفى الضبعة و10 مصابين لمستشفى الحمام و8 مصابين لمستشفى العلمين واثنين مصابين لمستشفى مرسي مطروح العام.

وانتقل فريق من النايابة العامة للمعاينة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، بالإضافة إلى لجنة فنية من هيئة السك الحديد والتي رجحت بشكل مبدئي أن أسباب خروج الجرار من القضبان وانقلاب بعض عرباته نتيجة هبوط أرضي أسفل القضبان.

وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وقيادات المحافظة، أمس الخميس، موقع حادث القطار، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة مخلفات الحادث لإعادة حركة قطارات خط السكة الحديد بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكة الحديد، وسرعة إسعاف المصابين.