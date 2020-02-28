الأمير هاري يشارك النجم بون جوفي الغناء من أجل دورة ألعاب إنفيكتاس

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انضم الأمير البريطاني هاري إلى نجم الروك جون بون جوفي لتسجيل أغنية في استوديوهات "آبي روود" الشهيرة بلندن من أجل دورة ألعاب "إنفيكتاس".

ونشر حساب إنستجرام الرسمي الخاص بهاري مقطعا مصورا لبون جوفي وهو يتحدث مع هاري لبدء الغناء فيما وقف الاثنان أمام الميكروفون في الأستوديوهات التي كان يستخدمها فريق "بيتلز" وكانت مصدر إلهام لعنوان ألبوم الفريق "آبي روود" الصادر عام 1969 .

وانتهى المقطع الذي نشر اليوم فيما بدا أن هاري وبون جوفي اللذان كانا يرتديان سماعات أذن، على وشك الشروع في الغناء.

ونشر هاري على إنستجرام: "لقد قلت سوف أجرب... انتظروا لمزيد يأتي لاحقا".

أسس هاري /35 عاما/ ألعاب إنفيكتاس في عام 2014 وهي مسابقة رياضية دولية لأفراد الجيش المصابين أو المرضى من الرجال والنساء.

وكان بون جوفي /57 عاما/ يخطط لإعادة تسجيل أغنية "أن بروكين" مع هاري وكورس ألعاب إنفيكتاس.

ونشرت مؤسسة ألعاب إنفكتاس في تغريدة صورا لهاري وهو يلتقي الكورس اليوم وصورا لهاري وبون جوفي جالسين معا عند وحدة المزج الخاصة بتسجيل الصوت وإعادة انتاجه.

وأضافت المؤسسة أن الكورس وبون جوفي "كانا يتدربان ويسجلان طوال اليوم" أمس الخميس.