تاس: روسيا تجري أول تجربة لإطلاق صاروخ أسرع من الصوت من على متن سفينة

نقلت وكالة تاس للأنباء يوم الخميس عن مصدرين عسكريين قولهم إن روسيا أجرت بنجاح تجربة لإطلاق صاروخ كروز أسرع من الصوت من طراز (زيركون) من على متن سفينة حربية للمرة الأولى في أوائل الشهر الماضي.

كان الرئيس فلاديمير بوتين قد ركز في خطاب ألقاه في مارس آذار 2018 على أهمية الصواريخ الأسرع من الصوت وقال إنها جزء من جيل جديد من الأسلحة الروسية التي يمكنها أن تستهدف أي مكان في العالم وتفادي الدرع الصاروخية الأمريكية.

وقال مقدم البرامج في التلفزيون الرسمي ديمتري كيسليوف في فبراير شباط 2019 إن صواريخ زيركون يمكنها أن تضرب أهدافا في الولايات المتحدة خلال أقل من خمس دقائق إذا تم إطلاقها من غواصات.

وقال مصدر لوكالة تاس ”بما يتسق مع برنامج الاختبار الذي تجريه الدولة لزيركون، نفذت (السفينة) أميرال جورشكوف في أوائل يناير من هذا العام تجربة إطلاق لهذا الصاروخ من بحر بارنتس إلى هدف على الأرض في ... شمال الأورال“.