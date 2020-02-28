«إيني» الإيطالية للنفط تضع أهدافا بيئية جديدة مع توقعات بزيادة الإنتاج

توقعت شركة إيني الإيطالية للنفط زيادة انتاجها من النفط والغاز الطبيعي بمعدلات ضخمة خلال السنوات الست المقبلة، في الوقت الذي أعلنت فيه عن خطة بيئية طموحة، لتسير بذلك على نهج شركات نفط كبرى أخرى تعهدت بخفض الانبعاثات من النفط والغاز الطبيعي الذي تنتجه وتبيعه.

وذكرت إيني اليوم الجمعة أنها تتوقع ارتفاعا كبيرا في معدلات انتاجها بحلول عام 2025، وأنها تستهدف خفض صافي انبعاثاتها بنسبة 80 بالمئة بحلول عام 2050.

ويعبر هذا الالتزام عن الضغوط التي تتعرض لها شركات النفط العالمية لمواجهة المشكلات الناجمة عن التغير المناخي، ليس فقط من جانب نشطاء حماية البيئة، بل أيضا من جانب قطاع كبير من المستثمرين كذلك.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة قوله في بيان اليوم الجمعة: "لقد وضعنا استراتيجية تجمع بين الاستدامة الاقتصادية والبيئية".

وأضاف أن هذا الهدف "سوف يسمح لشركة إيني بأن تضطلع بدور قيادي في سوق منتجات الطاقة غير المكربنة".