فيتنام تعلق مؤقتا الإعفاء من تأشيرة الدخول للكوريين الجنوبيين ابتداء من غدا

قررت الحكومة الفيتنامية، اليوم الجمعة، تعليق إعفاء الكوريين الجنوبيين من تأشيرة الدخول بشكل مؤقت ابتداء من غدًا السبت، على خلفية ارتفاع وتيرة انتشار فيروس كورونا الجديد(كوفيد-19) في كوريا الجنوبية.

وذكرت السفارة الكورية الجنوبية لدى فيتنام - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن الحكومة الفيتنامية أبلغتها بتعليق الإعفاء من التأشيرة الممنوح للكوريين الجنوبيين، وذلك بشكل مؤقت ابتداء من منتصف ليل يوم 29 فبراير الجاري.

وشددت الحكومة الفيتنامية إجراءات وقائية، حيث حظرت دخول الوافدين الذين زاروا مدينة ديجو وإقليم كيونج سانج الشمالي قبل 14 يوما من دخولهم.

وتعد المرة الأولى التي تعلق فيها فيتنام السماح للمواطنين الكوريين بإعفاء التأشيرة منذ 16 سنة حيث بدأت في السماح لهم بدخول البلاد دون تأشيرة والمكوث 15 يوما في يوليو عام 2004.