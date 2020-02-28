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13 مرشحا يتنافسون.. انتخابات تجديد نصفى لنقابة مهندسين بورسعيد

انتخابات المهندسين
انتخابات المهندسين
محسن عشرى:
نشر فى : الجمعة 28 فبراير 2020 - 2:03 م | آخر تحديث : الجمعة 28 فبراير 2020 - 2:03 م

تشهد نقابة المهندسين النقابة الفرعية بمحافظة بورسعيد، اليوم انتخابات التجديد النصفى على نصف مقاعد الشعب ومجلس النقابة الفرعية.

وبدأت عمليات الاقتراع من الساعة 10 صباحا، وتستمر حتى 7 مساء اليوم، ويتنافس في الانتخابات 13 مرشحا منهم 4 مرشحين بشعبة كهرباء، وهم أحمد صلاح عبدالعال، ومينا مجدى، وخالد عرفة هلال، ومحمود المصرى، و5 مرشحين بشعبة ميكانيكا، وهم وائل حرز ومحمد عكاشة ومحمد أبو طالب، وعمرو أحمد الأدهم، ومحمد سامي قحيف، و4 مرشحين بشعبة مدني، وهم أحمد الشرقاوى، وعزة سمير عطية، وسالي عادل، وأحمد عيسى.

ويحق للمهندسين المسجلين بجميع الشُعب السبع والمسجلين حتى يوم 31 ديسمبر من العام الماضي الإدلاء بأصواتهم لاختيار 7 أعضاء منهم اثنان لشعبة كهرباء واثنان لشعبة ميكانيكا و3 لشعبة مدني وذلك بخلاف الشعب العامة.


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