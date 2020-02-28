 لحظة بلحظة .. الزمالك 0 × 0 الترجي التونسي .. حمدو الهوني يسدد خارج مرمى أبو جبل - بوابة الشروق
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لحظة بلحظة .. الزمالك 0 × 0 الترجي التونسي .. حمدو الهوني يسدد خارج مرمى أبو جبل

الشروق
نشر فى : الجمعة 28 فبراير 2020 - 5:56 م | آخر تحديث : الجمعة 28 فبراير 2020 - 6:06 م

تقدم بوابة «الشروق» تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة الزمالك والترجي التونسي، والتي تُقام مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا.

الدقيقة 6: حمدو الهوني يسدد بقوة بعدما انفرد بمرمى ابو جبل

الدقيقة 5: سيطرة كاملة للترجي على أجواء المباراة وسيطر على الكرة في الدقائق الأولى من المباراة

الدقيقة 1 : الترجي يهاجم بكبل خطوطه وتنتهي بركنية للترجي 

بداية المباراة

تشكيل الزمالك

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أوناجم – أحمد زيزو – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود جنش – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة – محمد حسن – محمد عنتر – محمود عبدالرازق "شيكابالا" – كاسونج

تشكيل الترجي

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: إيهاب المباركي - إلياس شتي- محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن حمودة- عبد الرؤوف بن غيث - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: حمدو الهوني-  إبراهيما واتارا.

وشهدت المباراة تواجد عدد جماهيري كبير في ستاد القاهرة.

 

 

 

 


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