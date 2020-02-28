تقدم بوابة «الشروق» تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة الزمالك والترجي التونسي، والتي تُقام مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا.
الدقيقة 6: حمدو الهوني يسدد بقوة بعدما انفرد بمرمى ابو جبل
الدقيقة 5: سيطرة كاملة للترجي على أجواء المباراة وسيطر على الكرة في الدقائق الأولى من المباراة
الدقيقة 1 : الترجي يهاجم بكبل خطوطه وتنتهي بركنية للترجي
بداية المباراة
تشكيل الزمالك
في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أوناجم – أحمد زيزو – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
ويجلس على دكة البدلاء: محمود جنش – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة – محمد حسن – محمد عنتر – محمود عبدالرازق "شيكابالا" – كاسونج
تشكيل الترجي
حراسة المرمى: معز بن شريفية
خط الدفاع: إيهاب المباركي - إلياس شتي- محمد علي اليعقوبي - شمس الدين الذوادي
خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن حمودة- عبد الرؤوف بن غيث - محمد علي بن رمضان
خط الهجوم: حمدو الهوني- إبراهيما واتارا.
وشهدت المباراة تواجد عدد جماهيري كبير في ستاد القاهرة.