روسيا تتهم تركيا بمواصل دعم مسلحي إدلب السورية خرقا لاتفاقات سوتشي

اتهم مركز المصالحة الروسي في سورية تركيا بمواصلة انتهاك اتفاقات سوتشي، لصالح المسلحين، في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية، وذلك بقصفها العسكريين السوريين.

وأضاف المركز، في بيان أمس الخميس: "القوات التركية تستخدم المدافع والطائرات دون طيار للاستطلاع وقصف مواقع الجيش السوري في منطقة إدلب شمالي سورية في انتهاك لاتفاق سوتشي في منطقة التصعيد في إدلب"،بحسب وكالةسبوتنيك الروسية.

وتابع: "يواصل الجانب التركي دعمه لأعمال الجماعات المسلحة غير الشرعية بنيران المدفعية واستخدام طائرات بدون طيار للاستطلاع وقصف مواقع قوات الجيش السوري".

كما أكد بيان مركز المصالحة، أنه في 25 شباط /فبراير الحالي، دمرت الدفاعات الجوية السورية طائرة متعددة الأغراض بدون طيار تابعة للقوات المسلحة التركية "أنكا"، والتي انتهكت حدود الدولة وكانت تستعد لضرب مواقع القوات المسلحة السورية.

يأتي ذلك بعد اختتام محادثات تركية وروسية اليوم استمرت على مدار يومين بشأن الوضع في إدلب، دون الكشف عما توصلت إليه من نتائج.

وتتهم روسيا تركيا بعد الوفاء بنتائج اتفاق سوتشي المتمثلة بفصل المعارضة المعتدلة عن التنظيمات الإرهابية.