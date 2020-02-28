الإمارات تنسق لإجلاء الزائرين الإيرانيين لمواجهة كورونا

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة عن قيامها بالتنسيق مع إيران بخصوص تسيير عدد من الرحلات الجوية لإجلاء الإيرانيين الزائرين للإمارات، وإعادتهم لبلادهم بعد قرار وقف الرحلات بين البلدين.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية تعليق جميع الرحلات من وإلى إيران، بما فيها طائرات الركاب والشحن لمدة أسبوع قابلة للتجديد.

وأكدت السلطات المعنية في الإمارات أنه يتم التعاون مع الجانب الإيراني لتسهيل هذه المهمة حسب الإجراءات والأنظمة المعمول بها.

وقالت وكالة أنباء الإمارات(وام) اليوم إن هذه الخطوات "تتم مع الحرص على الحفاظ على سلامة الزائرين والمختصين القائمين على إجراءات الإجلاء".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مسؤول إيراني بأن عدد الوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) ارتفع إلى 34شخصا.

وقال رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة الايراني كيانوش جهانبور، لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم إن الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا سجلت زيادة بـ143 حالة جديدة ليبلغ اجمالي عدد حالات الاصابة في البلاد 388 شخصا، تعافى 73 منهم في الأيام الماضية وتوفي 34 آخرون.

من جهته، أعلن وزير الصحة والتعليم الطبي عن إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الاثنين المقبل.