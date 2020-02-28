العثور على رضيعة حديثة الولادة بجوار دار أيتام في الإسكندرية

أبلغ أحد مواطني مدينة برج العرب الجديدة، غرب الإسكندرية، ويدعى "ا.ع.ك"، الشرطة، اليوم الجمعة، بعثوره على مولودة حديثة الولادة - لم يمض على ولادتها سوى ساعات - ملقاة بجوار دار أيتام، يعمل بها سائقا.

تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد العثور على مولودة حديثة الولادة، وملقاة بالحبل السري في نطاق دائرة القسم.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين اكتشاف السائق التابع لدار الأيتام، الكائنة في نطاق دائرة القسم، للطفلة المولودة، ملقاة بجوار مبنى الدار، ومربوطة الحبل السري، وترتدي كامل ملابسها.

تم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.