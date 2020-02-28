أشهر الحكم المغربي رضوان جيد البطاقة الحمراء في وجه محمد علي بن رمضان وذلك بعد اعتراضه على احتساب هدف الزمالك الثاني في مباراة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقامة على ستاد القاهرة الدولي.

وسجل الزمالك الهدف الثاني في الدقيقة 72 من زمن المباراة، عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، واعترض لاعبو الترجي على الهدف ليشهر الحكم المغربي البطاقة الحمراء في وجه بن رمضانوالصفراء للحارس معز بن شريفية.

وتشير نتيجة المباراة بتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف، جاءت الأهداف عن طريق عبدالرؤوف بن غيث للترجي، ومحمد أوناجم وبن شرقي للزمالك.