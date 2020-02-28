وزير الخارجية الألماني يعتبر التصعيد العسكري في إدلب شديد الخطورة

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى وقف فوري لإطلاق النار في إدلب شمالي سورية بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها الجيش التركي هناك.

وقال ماس اليوم الجمعة: "ندين الهجمات المستمرة للنظام السوري وحليفته روسيا في الشمال السوري، والأحداث التي وقعت الليلة الماضية تبين الخطر الكبير الذي سيكون عليه الحالإذا تفاقم الوضع العسكري هناك".

وكان ما لا يقل عن 33 جنديا تركيا قتلوا أمس الخميس في غارة جوية سورية على مقر للجيش التركي في الشمال السوري وجرح العشرات، بحسب ما أعلنته أنقرة.

واتهم رئيس الحزب الاشتراكي في ألمانيا نوربرت فالتر-بوريانس كلا من الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بانتهاك القانون الدولي بسبب الهجمات على المدنيين.

وقال فالتر-بوريانس لشبكة التحرير الألمانية التي تضم عددا كبيرا من وسائل الإعلام الألمانية الصادرة غدا (السبت): "كلا الرئيسين لا يكترث بمئات الآلاف من الضحايا المدنيين خلال ضربهما لأهدافهما".

وحذر رئيس كتلة اليسار بالبرلمان الألماني (بوندستاج) ديتمار بارتش من نشوب "حرب مفتوحة" بين تركيا وسورية، مشيرا إلى أن المطلوب الآن ممارسة "الدبلوماسية على كل القنوات".

وأوضح بارتش أن "الجنود الأتراك ليس لهم مبرر للتواجد فوق الأراضي السورية، فهم هناك بما يخالف القانون الدولي"، مضيفا أنه يتعين على روسيا وسورية أن يوقفا الهجمات على المدنيين.