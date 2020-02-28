القنصل الألماني ووفد من الخارجية الألمانية يزورون كاتدرائية السمائيين ومسجد الصحابة بشرم الشيخ

زار القنصل الألماني بالقاهرة كاى كرويتسبيرجر، يرافقه وفد من وزارة الخارجية الألمانية، كاتدرائية السمائيين بحي النور ومسجد الصحابة بالسوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ، على هامش تواجدهم بالمدينة.



جاءت الزيارة تلبية لدعوة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الذي التقى هم، فور وصولهم لمدينة شرم الشيخ.



وأبدى القنصل الألماني ووفد الخارجية الألمانية، إعجابهم الشديد بمسجد الصحبة وكاتدرائية السمائيين، مؤكدين أنهم لمسوا خلال الزيارة روح التسامح الديني بين المصريين.



كما أبدوا إعجابهم بجمال مدينة شرم الشيخ، وأشادوا بالإجراءات المتبعة في توفير الأمن والأمان في كل ربوع المدينة.