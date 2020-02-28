الصحة العالمية: فيروس كورونا المستجد قد يصل إلى أغلب دول العالم إن لم يكن جميعها

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تحذيرها من أن فيروس "كورونا" المستجد سريع الانتشار قد يصل قريبًا إلى أغلب دول العالم "إن لم يكن جميعها".

وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندنر، في تصريحاته التي نقلتها صحيفة (الجارديان) البريطانية، أن تفشي المرض "سيزداد أكثر فأكثر"، خلال الفترة المقبلة، مكررًا تحذير المنظمة من أن الفيروس القاتل، الذي تتشابه أعراضه مع أعراض الإنفلونزا العادية قد ينتشر في جميع أنحاء العالم.

وأدلى ليندنر بتصريحاته خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة في جنيف، عقب فترة قصيرة من إعلان نيجيريا عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وذلك بعد يومين من إعلان البرازيل عن الاشتباه في إصابة 19 شخصاً بالكورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت، في وقت سابق، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" إلى 83 ألفًا، فيما بلغ عدد الوفيات 2858 شخصًا.

كما أضافت أن حوالي 80 ألف مصاب في الصين، 10% منهم في حالة خطرة، مشيرة إلى أن حالات الإصابة خارج الصين بلغت 4351 مصابًا بالفيروس و67 وفاة في 49 بلدًا حول العالم.