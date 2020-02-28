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فيروس كورونا يصل فيينا مع اكتشاف ثلاث حالات إصابة مؤكدة

فيينا - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 28 فبراير 2020 - 12:36 ص | آخر تحديث : الجمعة 28 فبراير 2020 - 12:36 ص

وصل فيروس كورونا إلى العاصمة النمساوية فيينا أمس الخميس، حيث تم تأكيد ثلاث حالات إصابة بها، وفقًا لما ذكرته السلطات الصحية بالمدينة.

وكانت أول إصابة مؤكدة لرجل يبلغ من العمر 72 عامًا دخل المستشفى لمدة 10 أيام مصابًا بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، وتم اخضاعه للفحص مرارًا وتكرارًا بحثًا عن الفيروس.

وقالت مستشفى فيينا إن حالة الرجل خطيرة، وإنه يتنفس باستخدام جهاز التنفس الصناعي، وإنه لم يسافر للخارج.

وكشفت الاختبارات مساء اليوم الخميس، أن زوجين أصيبا بالفيروس، وأنهما عادا من عطلة في شمال إيطاليا مع أطفالهما.

وقالت مستشفى فيينا لوكالة الانباء النمساوية (إيه بي إيه) ، إن أعراض المرض ظهرت على الأطفال، ولكن نتائج اختباراتهم لا تزال معلقة.


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