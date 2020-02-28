مدرب الترجي يقاطع المؤتمر الصحفي بعد الخسارة من الزمالك

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قاطع معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، المؤتمر الصحفي بعد مباراة فريقه أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الأخير ( 3 – 1)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة اعتراضا كبيرا من جانب الشعباني وجهازه الفني على حكم اللقاء المغربي رضوان جيد، وتحديدا بعد احتسابه الهدف الثاني لصالح الزمالك عن طريق بن شرقي.

وخرج حكم اللقاء في حراسة أمنية مشددة، بعد محاولات الاعتداء من قبل الشعباني وأعضاء الجهاز الفني للترجي.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل على ملعب رادس.