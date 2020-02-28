فريق أزمة حكومي يجتمع في ألمانيا للتشاور حول تحديث إجراءات مواجهة كورونا

يجتمع فريق أزمة تابع للحكومة الألمانية اليوم الجمعة في برلين للتشاور بشأن تحديث الإجراءات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا المتحور (سارس كوفيد -2).

وقالت الحكومة الألمانية في بيان صدر قبل اللقاء إن من بين الموضوعات التي ستناقش معايير التعامل مع الملتقيات الكبرى كالمعارض.

ومن شأن هذا الأمر أن يساعد السلطات المختصة في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمواجهة كل موقف على حدة.

وأضافت الحكومة أن اللجنة لن تقدم توصيات محددة، وأن الأمر متعلق "بتوجيهات للتعامل" من أجل ضمان اتخاذ إجراءات أزمة وفقا للموقف الذي تتم مواجهته.

ويتناول الاجتماع أيضا توافر وسائل الحماية مثل أقنعة التنفس والملابس الخاصة وهي وسائل يزداد الطلب عليها الآن في جميع أنحاء العالم.

ومن ضمن الإجراءات التي يمكن اتخاذها الطلب من المسافرين جوا الذين قدموا في طائرات من كوريا الجنوبية واليابان وإيران وإيطاليا بتقديم معلومات عن إمكانية الوصول إليهم بعد الهبوط.

ويسري الشيء ذاته بالنسبة للرحلات المباشرة القادمة من الصين.

ومن شأن الوثائق التي يطلق عليها "بطاقات الخروج " أن تتيح إمكانية تواصل سريعة لو ثبت أن أحدا من الركاب كان مصابا بالعدوى.