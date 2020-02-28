السفارة الروسية في طهران تعلق تقديم الخدمات القنصلية للإيرانيين بسبب فيروس كورونا

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أعلنت السفارة الروسية في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الجمعة عن تعليق خدماتها القنصلية للإيرانيين حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا(كوفيد19) في إيران.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/ اليوم أفادت السفارة الروسية في إيران، بأن"القسم القنصلي في السفارة، وبناء على مرسوم الحكومة الروسية المؤرخ 27 فبراير 2020 (حسب التوقيت المحلي في روسيا) توقف مؤقتا عن قبول المستندات، ومعالجة وإصدار التأشيرات الدراسية، والسياحية، والعمل، والعبور للمواطنين الإيرانيين".

وأعلنت السفارة الروسية كذلك عن"تعليق إصدار التأشيرات الإلكترونية لمواطني إيران، وتأشيرات الشحن للرعايا الأجانب وعديمي الجنسية (الروسية) الذين يتواجدون حاليا أو يقيمون في أراضي الجمهورية الإسلامية الايرانية".

ومع ذلك، سيستمر حسب المعتاد وفقا للحكومة الروسية إصدار التأشيرات للاغراض التجارية، وتقديم المساعدات الإنسانية، والخدمية والدبلوماسية، بحسب إرنا.

وفي أعقاب انتشار فيروس كورونا في إيران، أغلقت عدد من الدول حدودها مع إيران.

وكانت روسيا قد أعلنت أمس الخميس أنها ستوقف رحلاتها الجوية إلى ومن إيران بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، قد ذكر في مؤتمر صحفي اليوم بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد -19) ارتفع إلى 34 حالة وفاة.

وقال جهانبور إن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا سجلت زيادة بـ143 حالة جديدة ليبلغ اجمالي عدد حالات الاصابة في البلاد 388 شخصا، تعافى 73 منهم في الأيام الماضية وتوفي 34 آخرون.

وأضاف جهانبور أنه تم تسجيل 64 حالة إصابة جديدة في طهران وحدها خلال الـ 24 الماضية.

وألغت إيران صلاة الجمعة اليوم في 22 من محافظات البلاد الـ 31 بسبب الانتشار المتسارع لفيروس كورونا المتحور، وفقا لتقارير إعلامية. ويشير هذا القرار بالحد من جزء مهم من الحياة العامة الإيرانية إلى مدى خطورة التفشي في البلاد.

ونصحت السلطات الصحية المواطنين بعدم الانخراط في المناسبات العامة مثل حفلات الزفاف والجنائز.

ومن المقرر أن يستمر إغلاق المدارس والجامعات، ويرجح ألا يتم فتحها مجددا حتى نهاية عطلات رأس السنة الفارسية في مطلع نيسان/ أبريل.

وتعد إيران،إلى جانب الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا، إحدى بؤر الإصابة بفيروس كورونا.