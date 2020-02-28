إيطاليا تغلق منحدر سكالا داي تورتشي السياحي أمام الزوار

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السلطات الإيطالية منحدر "سكالا داي تورتشي" الصخري الخلاب الذي يعد أحد أشهر المقاصد الساحلية في صقلية، لأسباب تتعلق بالسلامة.

وذكرت إذاعة "أر إيه أي" الإذاعية العامة اليوم الجمعة أن ممثلي الادعاء في أجريجينتو طوقوا المنطقة، في استجابة لسلسلة من حوادث الانهيار الصخري وأفعال تخريب في الموقع.

ونقلت الإذاعة عن لويجي باتروناجيو ممثل الادعاء في أجريجينتو قوله إن هناك "حاجة لحماية الزوار من الانهيارات الصخرية وأشياء أخرى".

ويحقق ممثلو الادعاء أيضا مع رجل يزعم ملكيته لأغلب الموقع واتهموه بشغل أرض عامة بشكل غير قانوني.

وقال باتروناجيو إن المنطقة تحتاج إلى العودة للرقابة الكاملة من الدولة حتى يتم تبني تدابير السلامة والصيانة الملائمة.

يقع منحدر سكالا دي تورتشي في الساحل الجنوبي لصقلية، على بعد نحو 12 كيلومترا غرب معابد أجريجنتو اليونانية القديمة، وهي بقعة سياحية أخرى.

ويتشكل هذا المنحدر الصخري من الحجر الجيري الأبيض والطين الجيري. ويأتي اسمها الذي يترجم إلى "درج الترك" من القراصنة العرب الذين اعتادوا اتخاذ ملجأ في المنطقة والذين كانوا يعرفون بالعامية باسم الترك.