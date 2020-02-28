مسؤول تركي يعلن مقتل 22 جنديا تركيا فى إدلب السورية

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أكد محافظ هاتاي التركية رحمي دوجان، أمس الخميس، أن 22 جنديا تركيا قتلوا فى محافظة إدلب السورية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية.

وقال دوجان أنهم قتلوا في غارة نفذتها طائرة حكومية سورية، مضيفا أن هناك جنودًا أصيبوا بجروح خطيرة أيضًا. تم نقلهم عبر الحدود من معبر سيلفيجوزو وأنهم يخضعون للعلاج.

وعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعًا طارئًا استمر ساعتين مساء الخميس لمناقشة الوضع في إدلب.

وذكرت الأناضول أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أجرى حوارا هاتفيا مع أمين عام حلف شمال الأطلسي(ناتو) ينس ستولتنبرج.

ويعتبر هذا أكبر عدد من القتلى بين الجنود الأتراك في يوم واحد بالمحافظة بشمال غربي سورية التي تعد آخر معقل للمعارضة.

قوال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 34 جنديا تركيا قتلوا وأصيب العشرات عندما قصفت الطائرات الحربية وقوات الحكومة السورية رتلهم العسكري في جبل الزاوية، جنوب بلدة سراقب.

وتقع سراقب على طريق سريع يربط بين العاصمة دمشق ومحافظة حلب شمالي سورية.