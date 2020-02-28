تركيا تدعو لإنشاء منطقة حظر طيران في سورية بعد مقتل 33 من جنودها

دعت تركيا إلى إنشاء منطقة حظر طيران في سورية بعد مقتل 33 جنديا في غارة جوية في إدلب ، آخر معقل للمعارضة شمال غربي سورية التي مزقتها الحرب وموقع مواجهات عسكرية متصاعدة بين دمشق وأنقرة.

وألقت تركيا باللوم في الهجوم الذي وقع يوم أمس الخميس، والذي يمثل أكبر عدد من القتلى في يوم واحد من جنودها في إدلب،على قوات الحكومة السورية.

وقال فخر الدين الطون مدير الاتصالات في الرئاسة التركية "يجب على المجتمع الدولي أن يتصرف لحماية المدنيين وفرض منطقة حظر طيران،"

وردا على مقتل الجنود الاتراك في قصف من جانب القوات الحكومية السورية في أدلب، ذكرت وكالة الاناضول للانباء التركية أن تركيا قصفت جوا وبرا "قوات النظام السوري" في إدلب، طوال ساعات ليلة أمس.

وذكرت الأناضول أنها حصلت من مصادر عسكرية على مشاهد ملتقطة عبر طائرات مسيرة، تظهر القصف البري والجوي الذي نفذه الجيش التركي، على مواقع" نظام الأسد" في إشارة إلى الرئيس بشار الاسد.

وتظهر المشاهد لحظات استهداف أرتال مدرعات وعناصر متحركة تابعة للنظام، ومواقع تستخدمها قواته كمقرات ومخازن أسلحة.

وطلبت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) عقد اجتماع طارئ للحلف لبحث الوضع في إدلب.