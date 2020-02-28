محكمة بريطانية تؤجل جلسة بشأن ترحيل أسانج إلى أمريكا إلى مايو

أجلت محكمة بريطانية النظر في طلب أمريكي لتسليم مؤسس موقع ويكيليكس المسجون جوليان أسانج، أمس الخميس، بعد أربعة أيام ركزت على ما إذا كانت جرائمه المزعومة سياسية أم لا.

وأرجأت محكمة ولوويتش الجنائية جلسة الاستماع، التي من المتوقع أن تستمر عدة أشهر، حتى جلسة مدتها ثلاثة أسابيع تبدأ في 18 مايو.

ومن المقرر عقد جلستين إجرائيتين قصيرتين في أواخر مارس وأوائل أبريل.

ودفع محامو أسانج بأنه يجب حظر تسليمه بموجب القانون البريطاني لأن واشنطن لاحقته بـ "دوافع سياسية"، بينما قال محامو الحكومة الأمريكية إنه انتهك "قوانين جنائية عادية".

وقالت وزارة العدل الأمريكية إنها اتهمت المواطن الأسترالي أسانج /48 عاما/ بالتآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابقة تشيلسي مانينج لتسريب مجموعة من البيانات السرية عام 2010.

وانقضى معظم يومي الأربعاء والخميس في جدل قانوني بشأن اشتراط يتعلق بجلوس أسانج في المحكمة بعيدا عن محاميه، داخل"قفص زجاجي" على حد وصف أنصاره.