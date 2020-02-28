انطلاق المؤتمر الدولي لدعم صناعة الدواجن الوطنية بالغردقة

انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي لدعم صناعة الدواجن الوطنية وحمايتها، بقاعة مجمع الإعلام بمدينة الغردقة، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

بدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية للدكتور محمد عبد السلام شكل رئيس المؤتمر، الذى أكد على أهمية انعقاد تلك المؤتمر الذى يساهم في الحد من انتشار الأمراض والفيروسات الدواجن.

وأكد رئيس المؤتمر خلال كلمته على تبادل الخبرات بين المتخصصين في المجال الداجنى بين الدول المختلفة، موضحاً أن صناعة الدواجن بين التحديات ورؤية أفضل للمستقبل.

ولفت إلى اختيار إقامة فعاليات المؤتمر على أرض محافظة البحر الأحمر؛ لأنها تعد مكانًا مناسبًا وأرضا خصبة لتوطين تلك الصناعة بها وفتح أسواق جديدة للشباب.

من جانبه، قال الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر إن تقييم المخاطر الوبائية لأمراض الدواجن المختلفة يتناول ضرورة توصيف الخرائط الوبائية لأمراض الدواجن بمصر، برامج الوقاية والتحصين ضد الأمراض المختلفة، تطوير لقاحات محلية لأمراض الدواجن بدلا من المستورد، رؤية مستقبلية لإنتاج الدواجن بمصر.