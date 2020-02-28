ألغت فرقة "بي. تي. إس" لموسيقى البوب الكورية حفلات كان من المقرر إقامتها في سول خلال شهر أبريل المقبل، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) في البلاد.

وقالت "بيج هيت إنترتينمنت" وهي الوكالة المسؤولة عن إدارة أعمال "بي.تي.إس"، إنه كان من الصعب تقدير حجم تفشي الفيروس حتى موعد إقامة الحفلات.

وسجلت كوريا الجنوبية أعلى معدلات إصابة بالفيروس خارج الصين، ليصل إجمالي المصابين إلى أكثر من 2000 شخص حتي اليوم الجمعة.

وكانت الفرقة الكورية تستعد لإحياء حفلاتها في سول في الفترة من 11 وحتى 19 من أبريل المقبل، قبل بدء جولة عالمية من المقرر أن تشهد تنظيم حفلة في الولايات المتحدة يوم 25 أبريل.

ومن المقرر أن تقيم الفرقة حفلات غنائية في بعض الدول الأوروبية، واليابان بحلول نهاية سبتمبر.