الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف التصعيد في سوريا ويحذر من اتخاذ إجراءات

ذكر الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل، أنه من الضروري وقف التصعيد العسكري حول مدينة ادلب السورية، محذرا من أن التكتل سيدرس "جميع الإجراءات الضرورية" لحماية أمنه.

وقال بوريل في تغريدة له "هناك مخاطر من الانزلاق إلى مواجهة عسكرية دولية مفتوحة واسعة النطاق " بينما أشار إلى "معاناة إنسانية لا تحتمل" ناجمة عن ذلك.

وأضاف بوريل "يطالب الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف بوقف التصعيد بشكل سريع ويعرب عن أسفه من فقدان الأرواح. سيدرس الاتحاد الأوروبي جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالحه الأمنية. إننا نتصل بجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة".

وربما تسبب الأحداث الأخيرة تدفقا جديدا للمهاجرين باتجاه أوروبا. غير أن الاتحاد الأوروبي بوصفه تكتلا ليس لديه أي وجود عسكري في المنطقة ،كما أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، مثل العقوبات، كان لها تأثير محدود.