وزير الآثار: افتتاح 3 سراديب بمعبد دندرة للجمهور

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار إنه تم افتتاح 3 سراديب جديدة بمعبد دندرة للزيارة بالإضافة إلى افتتاح سطح المعبد الذي كان مغلقًا منذ ١٥ عاما، مشيرا إلى أن معبد دندرة يعد واحدا من أبرز أهم المعابد المصرية.

ولفت العناني خلال مهرجان دندرة للموسيقى والغناء إلى أن الوزارة وضعت خطة للتواجد في شتي محافظات الجمهورية من خلال العديد من الفعاليات آخرها فاعلية ضخمة شهدها سفراء العالم بمحافظة سوهاج وفعاليات أخري بمحافظات أسيوط والمنيا وقنا اليوم

وقال الوزير أنه سيتم غدا افتتاح أول متحف مفتوح بمحافظة البحر الأحمر وخلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم افتتاح أول هرم وبناء حجري كبير في العالم "زوسر" ثم افتتاح قصر البارون بمصر الجديدة، وجزء من متحف الحضارة وجزء من متحف شرم الشيخ

وأكد وزير الآثار علي أن الوزارة بتلك الافتتاحات تمتلك مقومات سياحية وبنية تحتية سياحية ولها دور توعوي للتعرف على الآثار من خلال مواقع فريدة واكتشافات فريدة في جميع المحافظات.

وتابع الوزير أن الهدف من مهرجان دندرة الغنائي الثقافي والذي يقام حاليا بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة قنا تنشيط السياحة ووضع محافظة قنا على الخريطة السياحية بقوة.