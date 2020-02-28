اليونان تغلق حدودها مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين

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أغلقت اليونان معبر كاستانيز/ بازاركوله الحدودي مع تركيا وسط تقارير بشأن استعداد أنقرة لفتح حدودها مع أوروبا أمام اللاجئين والمهاجرين الذين تستضيفهم.

وتجمّع مئات المهاجرين في المنطقة الحدودية على طول نهر إفروس في انتظار خطوة تركيا، وفق ما ذكرته قناة "إي آر تي" الرسمية. ولم يتضح على الفور الوقت الذي ستعيد اليونان فيه فتح المعبر.

ورصد المراسلون المتواجدون في مكان الحادث وجودا كبيرا للشرطة والجيش على نحو ظاهر على الجانب اليوناني من الحدود.

وأفاد بيان من مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس تحدث هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن الوضع على الحدود.