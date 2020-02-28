استمرار تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من فيروس كورونا

جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بنحو 50 دولار للبرميل بعد تراجع السعر إلى أقل من 50 دولار في بداية تعاملات اليوم الجمعة، على خلفية المخاوف من التداعيات الاقتصادية للانتشار السريع لفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء تراجع سعر خام برنت تسليم أيار/مايو الماضي بنسبة 9ر1% إلى 74ر50 دولار للبرميل في تعاملات بورصة لندن، في حين كان السعر قد انخفض في تعاملات الصباح ببورصة لندن إلى أقل من 50 دولار للبرميل. في حين فقد البرميل 2ر4% من سعره خلال الأسبوع الحالي. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 7ر2% إلى 81ر45 دولار للبرميل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع، ليسجل أكبر تراجع أسبوعي منذ كانون أول/ديسمبر 2008.

يأتي ذلك في حين من المقرر أن يعقد وزراء النفط في دول تجمع "أوبك بلس" الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعددها 14 دولة وعشر دول نفطية أخرى من خارج المنظمة ومنها روسيا اجتماعا يومي 5 و6 آذار/مارس المقبل لمراجعة مستويات الإنتاج في ظل التراجع الكبير لأسعار الخام وتزايد المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأشارت بلومبرج إلى أن إنتاج منظمة أوبك من النفط حاليا عند أقل مستوياته منذ 2009.