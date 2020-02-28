زعيمة حزب «اليسار» الألماني تنتقد بلاغا من نواب حزبها ضد ميركل على خلفية مقتل «سليماني»

انتقدت رئيسة حزب "اليسار" الألماني، كاتيا كيبينج، تقديم نواب من حزبها في البرلمان الألماني "بوندستاج" بلاغا ضد المستشارة أنجيلا ميركل وعدد من وزرائها لدى الادعاء العام الاتحادي، على خلفية مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني.

وكتبت كيبينج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "اعتبر هذا التصرف من 8 نواب خاطئا"، موضحة أن هذه الخطوة لم يتم تنسيقها سواء مع قادة الكتلة البرلمانية أو قادة الحزب.

وكان نواب من الحزب حرروا بلاغا ضد أعضاء من الحكومة الاتحادية لدى الادعاء العام أمس الخميس للاشتباه في قيامهم بـ"المساعدة في قتل سليماني من خلال عدم القيام بشيء"، بحسب البلاغ الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وجاء ذلك على خلفية تقارير وبيانات تقول إن تدفق البيانات بشأن الغارات الأمريكية باستخدام طائرات دون طيار سار عبر قاعدة السلاح الجوي الأمريكية في رامشتاين بولاية راينلاند-بفالتس في ألمانيا.

ويرى نواب حزب اليسار أنه كان يتعين على الحكومة الاتحادية منع ذلك.

يذكر أن الولايات المتحدة اغتالت ليلة الثالث من يناير الماضي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية بالقرب من مطار بغداد، وردا على ذلك قصفت إيران بالصواريخ قواعد عسكرية في العراق تستخدمها قوات أمريكية.

وقالت كيبينج ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "السؤال الذي يتعين أن يطرحه الثمانية على أنفسهم هو: هل سليماني هو الواقعة المناسبة لتصعيد النقد المبرر للاغتيالات عبر الطائرات المسيرة؟ بوجه عام أرى أنه يتعين تنسيق مثل هذه الخطوات واسعة المدى مع الكتلة البرلمانية والحزب، وأعتقد أن يتعين أيضا أن يسبق ذلك مشاورة أطراف جادة في المجتمع المدني تعمل من أجل حقوق الإنسان".