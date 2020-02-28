رئيس وزراء اليونان يحذر اللاجئين من أي دخول غير قانوني لبلاده من تركيا

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الجمعة إن بلاده لن تتساهل مع المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني من تركيا.

وذكر ميتسوتاكيس على تويتر أن "أعدادا كبيرة من المهاجرين واللاجئين احتشدوا في جماعات كبيرة عند الحدود البرية اليونانية التركية وحاولوا دخول البلاد بشكل غير قانوني".

وأضاف: "أريد أن أكون واضحا: لن يتم التساهل مع أي دخول غير قانوني لليونان. نحن نقوم بتعزيز الأمن على حدودنا".

وأشار ميتسوتاكيس، الذي يكافح من أجل تخفيف عبء ما تتحمله بلاده من وجود عشرات الآلاف من المهاجرين العالقين على أراضيها، إن "اليونان لم تعد تتحمل أي مسؤولية للأحداث المأساوية في سورية ولن تتحمل عواقب قرارات اتخذها آخرون".