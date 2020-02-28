غسان سلامة: الهدنة في ليبيا توشك على الانهيار تماما

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان اليوم الجمعة، إن هدنة السلام الهشة أوشكت على الانهيار، بعدما تعرضت طرابلس للهجوم ، محذرا من أن العنف يهدد المحادثات الناشئة بين الأطراف المتحاربة في البلاد.

وأضاف سلامة أن المطار (معيتيقة) والعديد من المناطق الأخرى تعرضت للقصف اليوم بعد ثلاثة أيام من المحادثات السياسية في جنيف، والتي غاب عنها العديد من الممثلين.

وتابع "في الواقع، يبدو أن الهدنة انهارت تقريبا".

وحتى قبل بدء المحادثات أول أمس الأربعاء، كانت هناك شكوك حول ما إذا كان ممثلو رئيس الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة بقيادة فايز سراج و خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي سيشاركون أو يغادرون جنيف.

وقال سلامة "الذين غادروا المحادثات، ينتمون إلى الجانبين"، مضيفًا أن كثيرين ممن دعوا قرروا البقاء.

ولم يحدد المسؤول الأممي أي فصيل أنهى مشاركته في المحادثات.