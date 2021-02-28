إيران تعلن رفضها مقترحا أوروبيا لعقد اجتماع غير رسمي بمشاركة أمريكا

أعلنت إيران رسميا رفضها مقترحا أوروبيا لعقد اجتماع غير رسمي مع دول "4+1" (وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) بمشاركة الولايات المتحدة.

وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأحد، أنه بناء على المواقف الأخيرة وإجراءات الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فإن طهران تعتبر الوقت غير مناسب لعقد الاجتماع غير الرسمي الذي اقترحه منسق السياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل.

وأكدت أنه لم يطرأ أي تغيير على مواقف وسلوك الولايات المتحدة، ولم تتخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سياسة الضغوط القصوى التي بدأتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضافت الخارجية الإيرانية بأن إدارة بايدن لم تعلن عن تعهدها بتنفيذ كافة التزاماتها في الاتفاق النووي والقرار 2231، مشددة على أن تنفيذ الالتزامات من قبل جميع الأطراف في الاتفاق النووي ليس مسألة تحتاج إلى تفاوض ومقايضات، وأن جميع المفاوضات تمت قبل خمس سنوات.

وتابعت أن الطريق إلى الاتفاق النووي واضح ويمر عبر إلغاء الولايات المتحدة عقوباتها غير القانونية والأحادية الجانب والعودة إلى التزاماتها، مبينة أن طريق العودة إلى الاتفاق النووي ليس بحاجة إلى مفاوضات أو قرار من مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن إيران سترد على الأفعال بالأفعال وستتجاوب بما يتناسب مع رفع العقوبات.