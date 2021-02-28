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أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي

أمير قطر
أمير قطر
هديل هلال
نشر في: الأحد 28 فبراير 2021 - 6:45 م | آخر تحديث: الأحد 28 فبراير 2021 - 6:45 م

أعلن الديوان الأميري القطري، أن الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم الأحد، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأشار الديوان في بيان له، أن «تميم عبر عن دعم بلاده الراسخ للسعودية، حكومة وشعبا وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة الشقيقة».

وأضاف: «شدد أمير قطر على اعتبار استقرار السعودية جزءا لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وتابع: «طمأن تميم خلال الاتصال على صحة ولي العهد، معبرا عن تمنياته القلبية الخالصة له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار».

وأوضح: «تناول الجانبان أثناء الاتصال، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وأبديا حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك».

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