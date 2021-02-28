«خلاصة تاريخ العرب» أحدث إصدرات المركز القومي للترجمة

أصدر المركز القومي للترجمة، كتاب «خلاصة تاريخ العرب»، تأليف لويس سيديو، وترجمة محمد أحمد عبد الرازق، ومراجعة علي مبارك.



يَضمُّ كتابُ «خلاصة تاريخ العرب» حكاياتٍ مُختصَرةً مِن تاريخِ أُمةِ العرب، منذُ الفترةِ التي سَبقَتِ البَعْثةَ النبويةَ حتى بداياتِ القرنِ التاسعَ عشرَ الميلادي، وقد حَرَصَ مؤلِّفُه الفرنسيُّ أنْ يُوضِّحَ بيانَ فضلِ العربِ على الحضارةِ الإنسانية، مُقابِلَ ما دأبَ عليه الكثيرُ مِنَ المُستشرِقينَ مِن ترديدِ الاتهاماتِ الباطلةِ والمُجحِفةِ للعربِ والمُسلمِين؛ فكثيرًا ما نَسبوا إليهم ما ليسَ بِهِم مِن صفات، مُتجاهِلينَ ما قدَّمَه علماءُ العربِ ومُفكِّروهم لمَسيرةِ الحضارةِ الإنسانية، وَلْنأخذْ دولةَ العباسيِّينَ مثالًا؛ فلولا تشجيعُ خلفائِها للعلومِ والترجمةِ لَرُبما اندثَرَ تراثُ الحضارةِ اليونانيةِ القديمةِ بكلِّ مُنتجاتِها الفكريةِ والعِلميةِ الثرية، ولَظلَّتْ أوروبا حتى الآنَ تعيشُ قرونَها الوُسْطى المُظلِمة. كذلكَ يُذكَرُ للعربِ صدُّهُم هجماتِ التتارِ الهَمَجيةِ التي هدَّدَتِ الإنسانيةَ نفسَها في بعضِ الأحيان. كلُّ هذا والكثيرُ مِنَ الحقائقِ الأخرى عن تاريخِ العربِ الأجدادِ ستعرفُه بقراءتِكَ هذا الكتاب.