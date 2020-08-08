محافظ ذي قار المكلف يقرر نشر قوت الجيش العراقي في الناصرية



وجه محافظ ذي قار المكلف الفريق الركن عبد الغني الأسدي رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الأحد بسحب عناصر قوات مكافحة الشغب من الشوارع واستبدالها بقوات الجيش في شوارع الناصرية على خلفية الأحداث التي شهدتها المحافظة في الأيام الماضية.



وقال الأسدي، في تصريح صحفي: "حوارنا متواصل مع أهالي الناصرية، مركز محافظة ذي قار، 375 كم جنوبي بغداد، لاختيار مايرونه مناسبا لإدارة المحافظة".



وأضاف أن مهمتي للعمل في محافظة ذي قار وقتية ويجب أن تعود المحافظة إلى ساحة البناء ونعمل بخطولات جادة لترميم الأوضاع فيها.



ولفت إلى أن الاستعدادات جارية لترتيب زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى مدينة أور التاريخية الأسبوع المقبل.



من جانب آخر، بدأ الفريق العسكري والأمني المكلف من قبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي برئاسة الفريق الركن باسم الطائي مهامه التحقيق في ملابسات الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية خلال الأيام الماضية وأوقعت قتلى وإصابات في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.



وتشهد مناطق مدينة الناصرية منذ ساعات صباح اليوم استقرارا أمنيا في ظل انتشار واسع لقوات الجيش والشرطة في الشوارع ومحيط مبنى المحافظة والطرق والجسور.