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أوسلو تغلق المتاجر والمطاعم في إجراءات جديدة مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

(د ب أ)
نشر في: الأحد 28 فبراير 2021 - 11:45 م | آخر تحديث: الأحد 28 فبراير 2021 - 11:45 م

أعلن مسؤول نرويجي اليوم الأحد، إغلاق جميع الحانات والمتاجر في العاصمة أوسلو، بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة والأكثر قابلية للانتقال من فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

وقال رئيس الحكومة البلدية ريمون يوهانسن في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، إن المطاعم سيسمح لها فقط بتقديم الطعام الجاهز لأخذه خارج المطعم.

وستكون متاجر السوبر ماركت والصيدليات من بين الأنشطة المستثناة من طلب الإغلاق المؤقت.

ونصحت السلطات بعدم القيام بالأنشطة الترفيهية، وكذلك التجمعات الخاصة والزيارات المنزلية.

وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء وتستمر قائمة حتى 15 مارس.

وأوضحت هيئة الصحة النرويجية قرار ها، مؤكدة أن السلالة البريطانية هي السلالة السائدة في أوسلو.

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