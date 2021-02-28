سانا: سقوط طائرة مروحية روسية في الحسكة ومصرع قائدها

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ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ عاجل لها منذ قليل سقوط طائرة مروحية روسية بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين غرب ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك أنباء عن مصرع الطيار وإصابة آخرين من طاقم الطائرة.