حذرت الدكتورة منى الجنزوري، رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، من مرض جديد يتسبب فيه فيروس كورونا يدعى «متلازمة الالتهاب المناعي المتعددة في الأطفال»، مشيرة إلى ظهور أعراضه على الطفل بعد نحو 3 أسابيع من الإصابة بـ«كوفيد - 19».

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس السبت، إن أعراض المرض تتمثل في حرارة مرتفعة شديدة للغاية، قد يصاحبها ألم في البطن وقيء وإسهال، مضيفة أن الأعراض تشمل احمرار العين دون إفرازات، والتهاب الشفتين، وتضخم الغدد الليمفاوية وطفح جلدي في اليدين والقدمين.

وأضافت أن المرض قد يصيب الفئة العمرية من 4 سنوات إلى 20 عامًا، مناشدة الأمهات الحرص عند ظهور تلك الأعراض، وخاصة أن 80% من الأطفال يدخلون العناية المركزية، إذا تأخرت الحالة في الوصول إلى المستشفى.

وذكرت رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس أن المرض يُعالج بسهولة خلال ما يتراوح من ثلاثة أيام إلى أسبوع، إذا تداركت الأم الأعراض باكرًا، موضحة أن عدد الأطفال الذين أصيبوا به خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا 65 حالة.

ولفتت إلى أن عدد الحالات التي ظهرت خلال الموجة الثانية 20، منها سبع حالات تم اكتشافها الأسبوع الماضي فقط، معلقة: «المرض مرعب وعلاجه باكرا يضمن الشفاء بنسبة 100%».

وأشارت إلى أن الحالات المتأخرة تأتي في حالة حرجة من الهبوط في ضغط الدم والمعاناة من ارتفاع درجة الحرارة، مستطردة: «الطفل يدخل الرعاية ويحصل على أدوية لرفع الضغط وكورتيزون وأدوية مناعية، ويصيب الأوردة التاجية للقلب، وقد يسبب مشاكل في المخ والكبد والبنكرياس».

وشددت على أهمية إلحاق الأطفال الذين يعانون من علامات احمرار العين والحرارة المرتفعة وألم المعدة والقيء والإسهال ولا تستجيب للعلاج بالمستشفى، مختتمة: «مرض جديد للغاية، والأسبوع الماضي ظهرت حالات عديدة لو تأخرنا الطفل ممكن يروح مننا لأنه يصيب كل أجهزة الجسم».