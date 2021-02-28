مقتل حاكم بحركة طالبان في مدينة بيشاور الباكستانية

قتل حاكم ظل بحركة طالبان الأفغانية برصاص مسلحين مجهولين في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، طبقا لما ذكرته وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.



فقد قتل عبد الهادي باشايوال، حاكم طالبان لإقليم لاجمان شرق البلاد، بالقرب من مسكنه في منطقة "باخشو بول" أمس السبت.



ونقل عن أحد زعماء طالبان قوله، اليوم الأحد، إن الحاكم تعرض لهجوم لدى عودته من منطقة "ماردان"، حيث كان قد توجه إلى هناك لتقديم التعازي في وفاة أحد أقربائه.



وتمكن المهاجمون من الهروب.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.



غير أن مصدرا بطالبان لديه اشتباه في تورط تنظيم داعش، في الهجوم على الحاكم، وهو ثاني زعيم لطالبان يقتل بالقرب من بيشاور خلال خمسة أسابيع.