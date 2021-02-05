 البيت الفني للمسرح ينعي رجل القلعة يوسف شعبان - بوابة الشروق
الأحد 28 فبراير 2021 7:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟

النتـائـج تصويت

البيت الفني للمسرح ينعي رجل القلعة يوسف شعبان

يوسف شعبان
يوسف شعبان

نشر في: الأحد 28 فبراير 2021 - 7:32 م | آخر تحديث: الأحد 28 فبراير 2021 - 7:32 م

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين، ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير النجم يوسف شعبان، والذي وافته المنية اليوم الأحد، بعد حياة حافلة بالأعمال الفنية التي لا تنسى التي تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون على مدار ما يفوق الـ٥٠ عاما.

ومن أعماله السينمائية "في بيتنا رجل"، "معبودة الجماهير"، "كشف المستور "، قضية سميحة بدران"، "مراتي مدير عام "و غيرها من الأعمال، كما تألق في الأعمال التليفزيونية في عدد من الاعمال الخالدة منها أوراق مصرية، الضوء الشارد، المال و البنون، ليالي الحلمية وغيرها.

أما في المسرح فقد قدم عدد كبير من الأعمال منها رجل في القلعة، دماء على ستار الكعبة، مطار الحب، وكانت آخر أعماله على خشبة المسرح عرض "باب الفتوح" عام ٢٠١٤، من إخراج المخرج الراحل فهمي الخولي وإنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك