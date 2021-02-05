البيت الفني للمسرح ينعي رجل القلعة يوسف شعبان

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين، ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير النجم يوسف شعبان، والذي وافته المنية اليوم الأحد، بعد حياة حافلة بالأعمال الفنية التي لا تنسى التي تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون على مدار ما يفوق الـ٥٠ عاما.

ومن أعماله السينمائية "في بيتنا رجل"، "معبودة الجماهير"، "كشف المستور "، قضية سميحة بدران"، "مراتي مدير عام "و غيرها من الأعمال، كما تألق في الأعمال التليفزيونية في عدد من الاعمال الخالدة منها أوراق مصرية، الضوء الشارد، المال و البنون، ليالي الحلمية وغيرها.

أما في المسرح فقد قدم عدد كبير من الأعمال منها رجل في القلعة، دماء على ستار الكعبة، مطار الحب، وكانت آخر أعماله على خشبة المسرح عرض "باب الفتوح" عام ٢٠١٤، من إخراج المخرج الراحل فهمي الخولي وإنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح.