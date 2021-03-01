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هيئة أمريكية توصي باستخدام مصل جونسون آند جونسون لعلاج كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 28 فبراير 2021 - 11:52 م | آخر تحديث: الأحد 28 فبراير 2021 - 11:52 م

صدقت لجنة تابعة لهيئة مراكز السيطرة على الأمراض والحد منها الأمريكية اليوم الأحد على اللجوء إلى مصل "جونسون أند جونسون" ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في استخدامات الطواريء للمصابين الذين يزيد أعمارهم على 18 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن التوصية من المتوقع أن يتم الموافقة عليها من قبل رئيس هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والحد منها روتشيل والينسكي في وقت لاحق من اليوم أو غد الاثنين؛ ما يتيح استخدام المصل في التلقيح ضد كوفيد-19.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاح حصل على تصويت 12 صوتا مقابل لا شيء من اللجنة الاستشارية في هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والحد منها، بعد أن صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رسميا أمس السبت على مصل "جونسون أند جونسون" في استخدامات الطواريء.

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