رئيس وزراء أرمينيا ينتقد قرار رفض إقالة قائد الأركان العامة

وصف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قرار الرئيس أرمين سركسيان، الذي رفض الموافقة على إقالة رئيس الأركان العامة أونيك غاسباريان، بأنه "غير مفهوم".

وقال باشينيان، في رسالة فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وفقا لوكالة (سبوتنيك) الروسية، "قرار الرئيس كان غير مفهوم.. وسأوضح سبب مزاعمي خلال المسيرة، حيث سيكون من الممكن التوصل إلى بعض الاستنتاجات بعد ذلك"، ومن المقرر أن يتم تنظيم مسيرة لأنصار باشينيان غدا.

ووعد رئيس الوزراء بالتطرق إلى أحداث أول مارس 2008، عندما قتل 10 أشخاص خلال اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

واندلعت أزمة سياسية مؤخرا في يريفان بعد تصريحات باشينيان عن منظومة "إسكندر" الروسية، حيث سخر نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأرمينية، وفقًا لتقارير إعلامية، من رئيس الوزراء، ما أدى إلى إقالته.. وبعد ذلك تم اقتراح استقالة رئيس الأركان العامة، وأصدرت القوات المسلحة الأرمينية بيانا يطالب باستقالة باشينيان نفسه.

واعتبر رئيس الوزراء ذلك محاولة انقلاب، ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع، وفي غضون ذلك، نصبت المعارضة حواجز وأقامت خياما بالقرب من البرلمان، للإعراب عن عدم استعدادها للتفاوض مع السلطات، ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء.