وزير التعليم العالي: انتظام الطلاب في حضور الامتحانات بالجامعات بنسبة 99%

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن انتظام الطلاب في حضور الامتحانات بالجامعات بنسبة 99%، لافتًا إلى أنه يطمئن بشكل شخصي على الدراسة وأعمال الامتحانات واتباع الإجراءات الاحترازية.



وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أنه يتابع الأوضاع من خلال غرفة عمليات المجلس الأعلى للجامعات، على مدار الساعة، معلقًا: «نريد الاطمئنان على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وانتظام الدراسة وتمام أعمال الامتحانات بسهولة ويسر».



وأشار إلى أن نسبة التواجد في العديد من الكليات 100%، مؤكدًا أن المدرجات مؤهلة وإجراءات التعقيم مطبقة، فضلًا عن أن أغلبية الطلاب سعداء بالعودة إلى الجامعات مرة أخرى.



ووصف وزير التعليم العالي الطلاب الذين يطالبون بتأجيل أو إلغاء العام الدراسي بأنها «أقلية صوتها عالي تحاول تدمير مستقبل الطلاب»، قائلًا إن الوزارة تمكنت من الوصول لبعض المواقع المتزعمة شعارات عدم استكمال العام الدراسي.



وذكر أن هذه الشعارات ليست مبنية على واقع، مضيفًا أن الدولة تستثمر مليارات في التعليم والمنشآت والبرامج الدراسية والتأهيل والتدريب والنظر إلى المستقبل؛ مراعاة لمصلحة الطلاب.



واطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي على إجراءات استئناف الفصل الدراسي الجامعي الثاني، وانتظام عملية الامتحانات على مستوى الجمهورية، ووجه بالالتزام الدقيق بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.