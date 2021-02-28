غينيا تسجل ست حالات مؤكدة جديدة بفيروس إيبولا

أعلنت وكالة الأمن القومي والصحة في غينيا، اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة جديدة بفيروس إيبولا منذ الخميس الماضي.

وبحسب الأرقام الرسمية تم تسجيل 6 حالات مؤكدة جديدة بفيروس إيبولا ووفاة واحدة جديدة في مدينة نزريكوري جنوب شرقي البلاد حتى ذلك التاريخ.

وكشف بيان من وكالة الأمن القومي والصحة أن وباء فيروس إيبولا الفتاك يستشري في منطقة الغابات جنوب غينيا، مما حمل الحكومة الغينية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، على إرسال لقاحات للقضاء على هذا المرض.

وبحسب البيان، سجلت وكالة الأمن القومي والصحة، منذ عودة ظهور فيروس إيبولا في غينيا، نحو 11 حالة إصابة مؤكدة وست حالات وفاة، تم متابعة 351 مخالطًا من قبل ونشر فريق في منطقة الغابات بدعم من منظمة الصحة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية أرسلت، الأسبوع الماضي، نحو 11 ألف جرعة لقاح ضد فيروس "إيبولا" الذي نشط من جديد في غينيا بالإضافة لـ100 خبير.

وأسفر فيروس "إيبولا" الذي بدأ بالانتشار في غينيا كوناكري عام 2013، قبل أن يمتد إلى ليبيريا وغينيا وسيراليون بمنطقة غرب إفريقيا، عن مصرع أكثر من 11 ألف شخص، وفق "الصحة العالمية".

و"إيبولا"؛ من الفيروسات الخطيرة والقاتلة، حيث تصل نسبة الوفيات بين المصابين به إلى 90 بالمائة، نتيجة لنزيف الدم المتواصل من جميع فتحات الجسم، خلال الفترة الأولى من العدوى بالفيروس.